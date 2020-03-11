В Аппарате Рады прокомментировали поездку Медведчука с другими нардепами в РФ и встречу с Путиным

В пресс-службе Аппарата ВР подчеркивают, что это была частная поездка и во время своих встреч депутаты "ОПЗЖ" высказывали позицию "исключительно своей политической силы".

В Верховной Раде отмечают, что членов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" не уполномочивали вести переговоры в России от имени украинского парламента и командировки им не оформляли.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Аппарата ВР, размещенном на сайте парламента.

"В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации для проведения встреч народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" с представителями Государственной думы и президентом Российской Федерации 10 марта сообщаем, что эти встречи состоялись по инициативе политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", - говорится в сообщении.

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В ВР отмечают, что руководство и представители этой фракции «не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не соглашалось».

"Кроме того, народные депутаты, которые приняли участие в поездке в Российскую Федерацию, командировки в Аппарате Верховной Рады Украины не оформляли", - уверяют в аппарате ВР.

Таким образом, заявляют в пресс-службе, члены фракции "ОПЗЖ" "совершили частную поездку в Россию и во время встреч выражали позицию исключительно своей политической силы".

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Как говорится в сообщениях на сайте "ОПЗЖ", 10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с депутатами Госдумы РФ. В ней приняли участие Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова.

Также Медведчук обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным "создание межпарламентского объединения".