В «Роскомнадзоре» заявили, что вещание канала ATR прекратили из-за заявления владельцев
Вещание крымскотатарского телеканала ATR прекратили якобы по инициативе собственника.
Об этом заявил глава «Роскомнадзора» Александр Жаров, передает Радио Свобода.
По его словам, учредители канала подавали документы четыре раза, но каждый раз они «были некомплектними».
«Каждый раз это сопровождалось шумом и пиар-кампанией. Прекращение вещания телеканала произошло по инициативе владельцев, которые подали заявку. Никто их отключать не собирался», - заявил Жаров.
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Сейчас представители телеканала ATR не комментировали это заявление.
С 1 апреля телеканал ATR прекратил вещание. До конца марта ему не удалось зарегистрироваться как СМИ, в соответствии с российским законодательством.
Телекомпания несколько раз подавала документы в «Роскомнадзор», но их возвращали обратно по разным причинам.
Сразу после прекращения вещания крымскотатарского телеканала ATR 1 апреля, «власть» аннексированного Крыма выступила с инициативой создания общественного крымскотатарского телевидения. Они считают, что это будет способствовать реализации права крымских татар на получение правдивой информации.
Ранее УНИАН сообщал, что Россия выделит более 3 миллионов долларов на запуск пропагандистской замены ATR.