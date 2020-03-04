Арахамия объяснил, что стало "последней каплей" для отставки Рябошапки

К Рябошапке больше всех вопросов, заявил Арахамия.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что "последней каплей" для увольнения Руслана Рябошапки с должности генпрокурора стало то, что ОГП не подписал подозрения Порошенко.

Об этом он рассказал в кулуарах Рады, передает LBTV.

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«Последней каплей... очень хороший вопрос. Кажется, что это ... ну... нет, я не знаю. Возможно, подписание подозрения господину Порошенко, возможно, это и является последней каплей. Все готово к подписанию подозрения, но никто почему-то этого не делает. К господину Рябошапке наибольшее количество вопросов. Ко всем есть вопросы и всех будем спрашивать», – сказал он.

Ранее СМИ писали, что Офис Генерального прокурора отказался брать подготовленные следователями ГБР подозрения пятому президенту Петру Порошенко из-за их качества.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля стало известно, что Печерский райсуд Киева принял решение о приводе Порошенко на допрос в ГБР как свидетеля 28 февраля и 6 марта.

Источник в правоохранительных органах подтвердил УНИАН, что такие постановления выносились по ходатайству следователей ГБР. Раньше, когда Порошенко не появлялся на допросы в ГБР, в бюро не исключали, что могут применить к нему привод.