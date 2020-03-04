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Шмыгаль представил кандидатов на должности министров

19:28, 04 марта 2020
Политика
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Денис Шмыгаль / REUTERS

Читайте такжеЗеленский предлагает несколько кандидатур на должности министровКак передает корреспондент УНИАН, имена он назвал во время заседания Верховной Рады.

Среди представленных кандидатур:

Вадим Пристайко предлагается на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,

Алексей Резников – вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,

Михаил Федоров – вице-премьера – министра цифровой трансформации,

Арсен Аваков – министр внутренних дел,

Сергей Бессараб – министра по делам ветеранов,

Вадим Гутцайт – министра молодежи и спорта,

Илья Емец – министра здравоохранения,

Владислав Криклий – министра инфрастуктуры,

Марина Лазебная – министра социальной политики,

Денис Малюська – министра юстиции,

Олег Немчинов – министра Кабинета министров,

Игорь Уманский – министра финансов,

Алексея Чернышов – министра развития общин и территорий.

Ранее УНИАН сообщал, что Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

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