Имена он назвал во время заседания Верховной Рады.

Новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил кандидатов на должности министров.

Читайте такжеЗеленский предлагает несколько кандидатур на должности министровКак передает корреспондент УНИАН, имена он назвал во время заседания Верховной Рады.

Среди представленных кандидатур:

Вадим Пристайко предлагается на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,

Алексей Резников – вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,

Михаил Федоров – вице-премьера – министра цифровой трансформации,

Арсен Аваков – министр внутренних дел,

Сергей Бессараб – министра по делам ветеранов,

Вадим Гутцайт – министра молодежи и спорта,

Илья Емец – министра здравоохранения,

Владислав Криклий – министра инфрастуктуры,

Марина Лазебная – министра социальной политики,

Денис Малюська – министра юстиции,

Олег Немчинов – министра Кабинета министров,

Игорь Уманский – министра финансов,

Алексея Чернышов – министра развития общин и территорий.

Ранее УНИАН сообщал, что Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.