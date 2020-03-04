В "Слуге народа" хотят провести внеочередное заседание Рады для выражения недоверия Рябошапке

Для инициирования проведения внеочередного заседания парламента необходимо собрать в соответствии с законодательством 150 подписей народных депутатов.

Депутаты фракции «Слуга народа» собирают подписи за проведение завтра в 18:30 внеочередного заседания Верховной Рады Украины о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии журналистам.

«Идет такой сбор подписей», - отметил он.

Корниенко напомнил, что необходимо собрать в соответствии с законодательством 150 подписей народных депутатов для инициирования проведения внеочередного заседания парламента.

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По его словам, 20 минут назад уже было около 70 подписей, и «думаю, что шансы велики в этом (речь идет о сборе необходимых 150 подписей - УНИН)».

Корниенко отметил, что подписи собираются для проведения внеочередного заседания «по вопросу постановления об отставке генерального прокурора».

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» заявил, что разговаривал с председателем ВР Дмитрием Разумковым и «предварительно единственная возможность провести такое заседание в 18:30».