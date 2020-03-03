Журналисты выяснили, какая судьба ждет Гончарука и этот Кабмин (видео)

Завтра на внеочередной сессии Верховной Рады Кабмин Гончарука могут если не распустить, то серьезно переформатировать.

Уже на этой неделе Алексей Гончарук может удвоить свои достижения. Самый молодой премьер-министр Украины вплотную приблизился к еще одному званию – кратчайшего главы правительства, который провел на этой должности всего 6 месяцев.

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Как говорится в программе "Гроші", уже в среду, 4 марта, на внеочередной сессии Верховной Рады, которую созывает президент Владимир Зеленский, Кабмин могут если не распустить, то серьезно переформатировать.

О своей грядущей отставке сам Гончарук говорить не хочет. А социологи утверждают, что его увольнение поддерживают уже более 40 % украинцев. Это и не удивительно, ведь за шесть месяцев работы - тотальные провалы, утверждают эксперты.

"По экспортерам спад, недобрал по таможне, промышленность - спад, по сельскому хозяйству тоже не решенный вопрос. Плюс реальная неготовность противостоять вызовам - коронавирус яркое тому подтверждение", - отметил политолог Николай Давидюк.

Отставка Гончарука и всего Кабмина или существенное переформатирование - замена минимум четырех министров и назначение еще одного вице-премьера. В последние дни в Офисе президента проходят собеседования с предполагаемыми кандидатами и ждать осталось недолго.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков по просьбе президента созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00. В повестке дня внеочередного пленарного заседания - шесть вопросов, в том числе несколько законопроектов.

Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также деятельность МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства.