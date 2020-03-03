В "Слуге народа" назвали сферы, где правительство Гончарука является неэффективным

Председатель партии "Слуга народа" считает, что в отдельных сферах "царит определенный беспорядок", хотя существующая "стратегия, куда мы идем".

Кабмин не является эффективным в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Свобода слова", передает Украинская правда.

"Касательно правительства - у нас возник парадокс, он нам не понятен и мы бы хотели найти ответ. Доверие к Президенту сохраняется достаточно высоким. Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент год назад, и партия "Слуга народа" во время предвыборной кампании, к этому курсу, экономическому, социальному, есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться", - сказал Корниенко.

В то же время, есть вопросы к выполнению этого курса и программы. "Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры, например", – говорит лидер "Слуги народа".

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Он считает, что в отдельных сферах "царит определенный беспорядок", хотя есть "стратегия, куда мы идем".

Важным вопросом также является промышленная политика. Корниенко говорит, что для этого направления есть идея назначить отдельного координатора: министра или вице-премьера.

Касательно обновления и изменений в силовом блоке, нардеп отметил, что сначала нужно заслушать отчет правоохранительных органов и задать им вопросы. После уже целесообразно говорить о возможных кадровых изменениях, хотя Корниенко не исключает, что некоторым руководителям силовиков необходимо дать время "проявить себя".

"Финальная конфигурация будет обсуждаться на заседании фракции во вторник", – добавил Корниенко.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00. Как сообщили в Офисе президента, глава государства обратился к спикеру с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и Кабинете министров Украины.