Фракция "Слуги народа" проведет заседание вечером
Заседание фракции «Слуга народа» перенесено на вечер.
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Об этом УНИАН сообщили во фракции. При этом собеседник агентства отметил, что предварительно заседание запланировано на 19.00.
Ранее предполагалось, что заседание фракции «Слуга народа» состоится сегодня в 9.00. На заседании планировали обсудить и определять позицию фракции по вопросам, которые президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады завтра, 4 марта.
Как сообщал УНИАН, 28 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на просьбу президента созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16.00. В повестке дня внеочередного пленарного заседания - шесть вопросов, в том числе несколько законопроектов.
Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также деятельности МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.
Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые изменения в составе правительства.