СМИ: Порошенко назвал будущую должность Наливайченко

Президент Петр Порошенко, который, по сообщению СМИ, инициирует отставку главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, хочет назначить его главой Службы Внешней разведки.

Такое заявление глава государства сделал на встрече с нардепами от "Блока Петра Порошенко" вечером в понедельник, 15 июня, сообщил "Апострофу" источник в БПП.

"Порошенко... пытался показать, что он все равно видит Наливайченко членом своей команды уже в качестве главы Внешней разведки. Но кто придет на смену Наливайченко, президент не сказал", — рассказал собеседник издания.

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Как сообщал УНИАН, глава СБУ Валентин Наливайченко заявил о подозрениях в отношении экс-заместителя генпрокурора Даниленко, которые возникли в ходе расследования уголовного производства в связи с пожаром на нефтебазе в Киевской области.

Ранее советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил о том, что Наливайченко получил повестку от следователя ГПУ, "которая таким образом реагирует на заявление главы СБУ во время последнего заседания Кабинета министров о причастности бывшего руководства ГПУ к горящей нефтебазе "БРСМ-Нафта". В понедельник, 15 июня, председатель СБУ побывал на допросе в ГПУ.