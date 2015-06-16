Кличко: "УДАР" не будет голосовать за отставку Наливайченко

01:19, 16 июня 2015
Политика
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Мэр Киева, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил, что депутаты из его фракции в парламенте не будут голосовать за отставку главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.

УНИАН

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

«Народные депутаты из группы "УДАРа" не будут голосовать за отставку Наливайченко, если ее инициируют в парламенте», - написал Кличко.

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Народні депутати з групи "УДАРу" не голосуватимуть за відставку Наливайченка, якщо її ініціюють у парламенті. Сьогодні с...

Posted by Виталий Кличко on Monday, June 15, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что по информации СМИ, президент Украины Петр Порошенко предложил отправить в отставку главу СБУ Валентина Наливайченко.

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