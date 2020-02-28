Генконсульство Украины в Милане, не работавшее из-за коронавируса, возобновляет свою деятельность

Выдачу документов и прием граждан дипучреждение прекратило с 25 февраля.

Генеральное консульство Украины в итальянском Милане, не работавшее некоторое время из-за распространения коронавируса, возобновит свою деятельность со 2 марта.

Об этом сообщается на странице дипучреждения в Facebook.

В частности, возобновляется общий прием граждан по предварительной записи.

"Граждане, которые были записаны на 25, 27 и 28 февраля будут приниматься в индивидуальном порядке отдельно от общей записи. Работники консульства позвонят или отправят электронное сообщение каждому из Вас и согласуют дату и время приема! Повторно записываться Вам не нужно!", - говорится в сообщении.

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В учреждении добавили, что при посещении всех будут просить придерживаться рекомендаций, выданных санитарными службами Италии. Так, в помещении советуют не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками.

Как сообщал УНИАН, работу консульство простановило с 25 февраля.