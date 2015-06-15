СМИ: Отставка Наливайченко маловероятна, черту он не пересек

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на источник в Администрации президента.

"Отставки Наливайченко, скорее всего, не будет. Черту он не пересек. Пост Маркияна Лубкивского - это не заявление самого Наливайченко", - сказал собеседник издания.

По его словам, президенту Петру Порошенко известно о ситуации, возникшей в связи с заявлениями Наливайченко, в том числе, сделанными в воскресенье, 14 июня.

"Наливайченко своего добился: внимание президента привлек, причем публично. Смешно было использовать СМИ, ведь он часто бывает в АП и мог президенту просто перезвонить", - отметил источник.

"Еще более странно выглядит требование Наливайченко к Генпрокуратуре по поводу, подчеркну, уволенного заместителя генпрокурора (Анатолия Даниленко – ред.). Мне кажется, ордер на его задержание СБУ дадут с легким сердцем, если тот уже не скрылся", - добавил собеседник издания.

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Он предостерег от того, чтобы Порошенко считали "стороной конфликта", разгоревшегося после заявлений Наливайченко.

"Президент - не сторона конфликта, и если Наливайченко в чем-то и неправ, то только не в том, что начал бороться с коррупцией", - резюмировал источник.

Напомним, глава СБУ Валентин Наливайченко заявил о подозрениях в отношении экс-замгенпрокурора Даниленко, возникших в ходе расследования уголовного производства в связи с пожаром на нефтебазе в Киевской области.

Ранее советник главы СБУ Маркиян Лубкивский заявил о том, что Наливайченко получил повестку от следователя ГПУ, "которая таким образом реагирует на заявление главы СБУ во время последнего заседания Кабинета министров о причастности бывшего руководства ГПУ к горящей нефтебазе "БРСМ-Нафта". В понедельник, 15 июня, глава СБУ побывал на допросе в ГПУ.