В Конституционной комиссии предлагают ограничить судейскую неприкосновенность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил заместитель председателя Конституционной комиссии Виктор Мусияка.

Он отметил, что в рабочей группе Конституционной комиссии по этому вопросу пришли к выводу, что необходимо разделять общую ответственность судьи и профессиональную ответственность.

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В частности, за совершение преступления судью, как и любого гражданина, нужно привлекать к ответственности. А когда речь идет о профессиональной деятельности судьи, то преобладает точка зрения, что нельзя привлекать судью к ответственности за принятые им решения, объясняет Мусияка.

«Судью можно уволить с должности потому, что он не грамотный, но если он, принимая решение, где-то кому-то подыграл, то есть совершил преступление, то он привлекается к ответственности за преступление, и там тоже не требуется особой процедуры», - сказал он.

"То есть, мы разделяем общую ответственность судьи и профессиональную ответственность”, - добавил Мусияка.