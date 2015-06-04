Порошенко заявил, что настаивает на отмене депутатской неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

«Призываю! Нет, настаиваю на принятии окончательного решения об отмене депутатской неприкосновенности и ограничении судейской неприкосновенности», - сказал президент.

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Как сообщал УНИАН, 2 апреля Конституционный суд начал рассмотрение дела по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции законопроекта о внесении изменений в Основной Закон, касающихся неприкосновенности народных депутатов и судей.

Верховная Рада 5 февраля поддержала постановление о направлении в КС законопроекта о внесении изменений в Конституцию (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей) (№1776).

Законопроектом предусматривается исключить из Конституции части 1 и 3 статьи 80. Речь идет о положении, которым определено, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность, а также положении, согласно которому народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Также предлагаются изменения в часть 3 статьи 126, согласно которым судья не может быть без согласия Высшего совета юстиции задержан и к нему не может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания при совершении или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья личности.

В нынешней редакции статьи говорится о том, что судья не может быть без согласия ВР задержан или арестован до вынесения обвинительного приговора судом.

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Статья 129 после части 1 дополняется новой частью, согласно которой привлечение судей к юридической ответственности осуществляется на общих основаниях. Судьи не могут быть привлечены к юридической ответственности за деяния, совершенные в связи с осуществлением правосудия, кроме случаев принятия заведомо неправосудного судебного решения, нарушения присяги судьи или совершения дисциплинарного правонарушения.

Сегодня, 4 июня, Верховная Рада приняла постановление о Плане законодательного обеспечения реформ в Украине. Планом, в частности, предусмотрен срок подготовки/принятия вопроса о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов и судей) - III-IV квартал 2015-2016 г.