Зеленский утвердил государственный оборонный заказ на 2020-2022 годы

Его сумма составляет почти 26 миллиардов гривень.

Президент Владимир Зеленский утвердил государственный оборонный заказ Украины на ближайшие три года.

Соответствующий указ от 27 февраля опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы", - говорится в тексте документа.

Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на его секретаря Алексея Данилова, а сам документ вступает в силу со дня опубликования.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля СНБО одобрил государственный оборонный заказ на 2020 год в сумме 25,848 млрд гривень. "Согласно принятому документу, в 2020 году на выполнение ГОЗ предусмотрено финансирование в сумме 25,848 млрд гривень, что на 16% больше, чем в 2019 году. В исполнении ГОЗ примут участие 14 государственных заказчиков", - отметили в СНБО.