Киевская ТИК зарегистрировала первых двух кандидатов на должность мэра

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала первых двух кандидатов на должность мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Киевской городской ТИК.

В частности, комиссия зарегистрировала режиссера Егора БЕНКЕНДОРФА, который баллотируется как самовыдвиженец, и лидера зеленой экологической партии Украины «Радуга» Михаила ГУЦОЛА, которого выдвинуло Киевское городское отделение партии.

Как сообщал УНИАН, официальная кампания по выборам Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета началась 26 марта 2008 года.

Выдвижение кандидатов в мэры и в Киевсовет началось с 26 марта и завершится 15 апреля.

Сами выборы будут проходить 25 мая.

По состоянию на утро 9 апреля о своем желании принять участие в выборах Киевского городского председателя заявили уже свыше 110 претендентов.