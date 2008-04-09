Ахметов хочет, чтобы Украина вернула ему миллиард за Днепроэнерго

Регионал Ринат Ахметов считает, что после решения суда по Днепроэнерго о возврате акций компании государству, существует два выхода из ситуации.

Об этом Ахметов сказал в среду на презентации концепции экономического развития Фонда эффективного управления, пишет Украинская правда.

"Мы с уважением относимся к решению суда. Либо мы идем в суд и оспариваем это решение, либо государство возвращает нам деньги", - сказал Ахметов.

"Мы вложили в предприятие более миллиарда гривен. Соответственно, государство должно нам вернуть эти средства", - сказал Ахметов.

По его мнению, деньги должно возвращать именно государство, а не Днепроэнерго.

"Мы возвращали деньги, чтобы предприятие рассчиталось с кредиторами. Кредиторами было, в том числе, государство. Соответственно они и должны вернуть деньги. Иначе это шарлатанство: оздоровили предприятие, вылечили его, а у нас фактически его отобрали", - возмутился Ахметов.