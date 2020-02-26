Россия принуждает Украину к братским отношениям силой – Сурков

В Кремле с бывшим куратором оккупированного Донбасса не согласились.

Бывший куратор оккупированного Донбасса в Кремле, экс-помощник президента России Владислав Сурков заявляет, что принуждение Украины силой к «братским отношениям» - единственный метод, доказавший эффективность.

Об этом он сказал в интервью изданию «Актуальные комментарии».

«Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», - подчеркнул Сурков и заявил, что Донбасс для него - это прежде всего российские боевики.

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На вопрос, вернется ли оккупированная Россией часть Донбасса в состав Украины, Сурков ответил: «У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести».

В Кремле прокомментировали это заявление Суркова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не применяет к Украине политику принуждения силой к "братским отношениям".

"Нет, такой политики нет", - заявил Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

Напомним, комментируя последние заявления Суркова, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал его «закомплексованным стратегом», «шавкой» и «отставным шовинистом».