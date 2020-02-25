"Это невозможно": секретарь СНБО прокомментировал слова Арахамии о "подаче воды в Крым"

Секретарь СНБО считает, что до деоккупации подача воды в Крым невозможна.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов считает, что поставлять воду в оккупированный Крым до деоккупации не представляется возможным.

Об этом он заявил в интервью Liga.net, комментируя заявление Арахамии о компромиссе в виде возможных поставок воды в Крым в обмен на вывод войск РФ с Донбасса.

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«Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя. Вряд ли Арахамия имел в виду то, что сказал», – сказал Данилов.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в эфире одного из украинских телеканалов председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы на компромисс относительно поставок воды в оккупированный Крым. Так, ведущий спросил Арахамия, какой будет его позиция, если возникнет ситуация, что президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки в отношении Донбасса в обмен на поставки Украиной воды в аннексированный Крым. "Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины", - сказал Арахамия.

Позже он заявил, что его слова были вырваны из контекста и во фракции «Слуга народа» никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в оккупированный Крым. "Наша позиция была и остается неизменной - Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", - подчеркнул Арахамия.