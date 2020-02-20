США требуют от РФ допустить наблюдателей ОБСЕ и ООН в оккупированный Крым

Соединенные Штаты оказывают давление, чтобы внимание ООН и международного сообщества было приковано к российской агрессии против Украины.

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Келли Крафт отмечает, что США призывают Российскую Федерацию допустить международных наблюдателей от ОБСЕ и ООН для наблюдения за ситуацией в оккупированном Крыму.

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Об этом посол США заявила во время дебатов на заседании Генеральной ассамблеи ООН на тему: «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

«Мы призываем Россию разрешить наблюдателям ОБСЕ и ООН иметь доступ ко всей территории Украины, в том числе в Крым, чтобы документировать реальность жизни на этих территориях», - подчеркнула Крафт.

Также дипломат отметила, что Соединенные Штаты оказывают давление, чтобы внимание ООН и международного сообщества было приковано к российской агрессии против Украины.