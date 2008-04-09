Ехануров говорит, что инфляция уже съела миллиард, который ему обещали

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что нынешний уровень финансирования украинской армии фактически остается на уровне прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал украинским журналистам во время своего визита в Польшу.

На вопрос, будет ли увеличено финансирование украинской армии в бюджете в этом году, Ю.ЕХАНУРОВ сказал: «Обещают, что будут (изменения в бюджет-2008 – УНИАН)». При этом он добавил, что эти изменения предусматривают увеличение финансирования меньше, чем на миллиард гривен. По словам министра, эти средства планируется направить на улучшение питания военнослужащих и на другие потребности.

Он также добавил, что это решение должно быть принято Верховной Радой.

Вместе с тем, по словам министра, фактически на сегодня инфляция уже уничтожила тот миллиард гривен, который был добавлен по сравнению с прошлым годом, то есть «пока речь идет о финансировании на уровне прошлого года».

Министр отметил, что хотел бы, чтобы все-таки ситуация стабилизировалась. Он напомнил, что в соответствии с решением Президента, Министерство обороны призвало правительство увеличить финансирование армии в этом году на 7,5 млрд. грн.

Однако Министерство финансов заявило, что выделенные пока 900 млн. грн. является первым шагом.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2008 год для Минобороны предусмотрено 9,422 млрд. грн.

4 марта Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о мерах по обеспечению развития ВСУ, которым предусмотрено увеличить в госбюджете дополнительные расходы Министерству обороны в объеме 7,5 млрд. грн.