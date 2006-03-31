В Киев прибыл единственный в мире золотой кубок FIFA

Футбольный кубок FIFA прибыл в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции, посвященной этому событию, официальный представитель всемирного тура футбольного кубка FIFA Эмануэль МАРАДЕС сообщил, что это первый развернутый тур настоящего, единственного в мире золотого кубка FIFA. Раньше кубок никогда не демонстрировался за пределами стран - непосредственных участниц или победительниц Чемпионата мира по футболу.

Он отметил, что тур проходит при поддержке компании «Кока-кола».

По словам Э.МАРАДЕСА, тур начался в городе Аккара (Гана) 7 января 2006 года и завершится 10 апреля в Риме (Италия). Маршрут трехмесячного всемирного тура объединил 29 стран и 31 город по всему миру.

«Тур стал символом всемирного единенья для футбольных фанатов из Африки, Южной и Северной Америки, Европы и Азии», - отметил Э.МАРАДЕС.

По его словам, Киев стал одним из шести городов европейской части программы тура, и одним из двух городов, которые представляют Восточную Европу. Он отметил, что 1 апреля в Украинском доме кубок Чемпионата мира будет выставлен для всеобщего доступа. Все желающие смогут увидеть его собственными глазами и сфотографироваться с ним.

В свою очередь министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО назвал прибытие кубка знаменательным событием в спортивной жизни Украины. «Это еще одно подтверждение высокого уровня украинского футбола в мире», - отметил он.

По убеждению министра, пребывание кубка в Украине будет дополнительной мотивацией для главного тренера и национальной сборной завоевать самое высокое место на Чемпионате мира 2006 года, а также вдохновит украинских болельщиков максимально поддерживать украинскую команду.

По мнению Ю.ПАВЛЕНКО, это будет дополнительным аргументом во время проведения тендера на право проведения в Украине Чемпионата Европы-2012.

Он поблагодарил компанию «Кока-кола» за содействие развитию спорта и отметил, что «Кока-кола» принимает участие в проекте строительства спортивных площадок по всей Украине, при этом 20 площадок будут построены уже в этом году.

В свою очередь главный тренер национальной футбольной сборной Олег БЛОХИН отметил, что проведение таких акций идет на пользу всей Украине.