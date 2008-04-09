БЮТ и Партия регионов создали ”рогатку в Президента”?

Создание Временной специальной комиссии Верховной Рады для наработки изменений к Конституции Украины отвечает интересам Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

Об этом идет речь в эксперт-опросе, проведенном сайтом “ГАРТ”.

В частности, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ усматривает в инициативе создания в парламенте ВСК по подготовке изменений к Конституции совпадение интересов Партии регионов и БЮТ.

«Если официальные оппоненты создают парламентскую комиссию – тем более, конституционную – это свидетельствует о совпадении реальных интересов обеих политических сил», – отметил В.КАРАСЕВ.

По его словам, парадокс заключается в том, что относительно экономической политики и вопросов власти БЮТ и Партия регионов – оппоненты, но относительно намерений Президента обновить Конституцию и сбалансировать модель парламентско-президентской республики – их интересы совпадают, и в этом вопросе они являются ситуативными союзниками.

По мнению В.КАРАСЕВА, БЮТ и Партия регионов в противовес инициативе главы государства обеспечить равносторонность взаимоотношений между Президентом, правительством и парламентом, заинтересованы в усилении роли парламента.

«Партия регионов и Блок Юлии Тимошенко, как две крупнейшие парламентские фракции и политические партии, заинтересованы в тенденции к двухпартийности, и эта тенденция может быть реализована именно в более партизованном – партийно-оформленом, двупартийно-структурированном парламенте», – отметил эксперт.

По его убеждению, эти две политических силы заинтересованы в том, чтобы утверждалось партийное представительство на базе существующего парламента, потому что конкурентов со стороны других партий на сегодняшний день у них нет.

«Поэтому они создают своеобразную конституционную комиссию в парламенте – «на двоих» с тем, чтобы тенденции к двухпартийности искусственно подтолкнуть. В этом смысле эта комиссия выглядит искусственной, как тенденция искусственно подтолкнуть к двухпартийности. Но что касается реальности интересов, которые за этим стоят, то они, безусловно, абсолютно неискусственные и несколько опасные», - добавил В.КАРАСЕВ.

В свою очередь, политолог Виктор НЕБОЖЕНКО отметил, что, обычно, такие комиссии, как ВСК по подготовке изменений к Конституции, создаются или всем парламентом, или политически ответственным большинством.

«Мы имеем демократическую коалицию в парламенте, поэтому очень странно, почему, собственно, большинство этой комиссии, согласно проекту, образует не оно, а партии, которые имеют противоположные политические ориентации. Без сомнений, что это отразится и на работе этой специальной комиссии», – считает В.НЕБОЖЕНКО.

Политолог акцентировал внимание на том, что качество работы комиссии должно было бы быть обеспечено за счет участия в ней достаточного количества квалифицированных юристов, или это должны были бы быть представители парламентского большинства.

«С политологической точки зрения, парламент имеет право и даже должен создавать широкие специальные группы и комиссии. Логичным является привлечение к ним и специалистов извне, и представителей внепарламентских партий. Но трудно представить, как удастся договориться двум абсолютно противоположным политическим силам», – сказал В.НЕБОЖЕНКО.

По мнению политолога, мотивом создания ВСК является исключительно цель создать орган для противопоставления Национальному конституционному совету, который создал Президент, а не искреннее желание ускорить конституционные процессы в Украине.

«В парламенте создана альтернативная коалиция БЮТ и Партии регионов. Ю.ТИМОШЕНКО пришла к власти благодаря одной коалиции, а работу в парламенте контролирует за счет другой. Таким образом, в ее руках две коалиции», – считает политолог.

Другой эксперт, политолог Владимир ЦЫБУЛЬКО, считает, что последние тенденции сотрудничества БЮТ и Партии регионов в отдельных вопросах имеют целью обеспечить вероятность преодоления вето Президента.

«Тема объединения интересов таких задекларировано разнополярных сил, как БЮТ и Партия регионов, собственно, исчерпывает себя в одной цифре. Сообща – это более 300 голосов. Сообща – это определенная «рогатка в Президента», которую сам БЮТ использует, намекая Президенту о потенциальной возможности преодоления вето», – сказал эксперт.

По его убеждению, БЮТ будет продолжать использовать эту тему из-за заинтересованности этой силы в новых досрочных выборах.

«Судя по всему, БЮТ заинтересован не только в выборах мэра Киева, Харькова, Сум, Кировограда. БЮТ будет готов переквалифицировать ситуацию с выборами мэров нескольких больших городов в общие досрочные местные выборы», – отметил В.ЦЫБУЛЬКО.

Он также добавил, что еще одним мотивом Блока Юлии Тимошенко является намерение показать своему избирателю Партию регионов в свете потенциального партнера.

«Если раньше это сотрудничество выглядело как что-то вполне космическое и невероятное, то с каждым таким тактическим небольшим голосованием БЮТ приучает своего избирателя к тому, что «регионы» не такие уж и страшные, как их рисует, например, НУ-НС», – сказал В.ЦЫБУЛЬКО.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сообщил, что на этой неделе в Верховной Раде Украины планируется создать Временную специальную комиссию по разработке изменений к Конституции Украины.

По словам И.КИРИЛЕНКО, БЮТ «волнует дуализм в исполнительной ветви власти», который необходимо устранить.

В свою очередь, лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что фракция “Наша Украина – Народная самооборона” выступает против создания Временной спецкомиссии Верховной Рады по подготовке изменений к Конституции Украины.

Между тем, создание в ВР конституционной комиссии для наработки изменений к Конституции ранее поддержала фракция Партии регионов. По словам лидера этой фракции Виктора ЯНУКОВИЧА, конституционный процесс должен происходить в стенах парламента, и именно с этим был связан выход Партии регионов из Национального конституционного совета, созданного указом Президента.

9 апреля лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что БЮТ отозвал проект постановления о создании Временной специальной комиссии ВР для наработки изменений к Конституции Украины.

По его словам, это связано с тем, что соответствующий проект постановления не был согласован внутри коалиции и пока нет общего виденья относительно изменений к Конституции.

«Это не значит, что такое виденье не возникнет, но это значит, что любым постановлениям и любым ВСК должно предшествовать решение коалиции», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Лидер фракции НУ-НС также отметил, что любое голосование фракции БЮТ совместно с фракцией Партии регионов по важным вопросам является недопустимым.