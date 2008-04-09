Президенты Украины и Египта поговорили с глазу на глаз

Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО и Арабской Республики Египет Хосни МУБАРАК провели встречу в формате «с глазу на глаз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча состоялась во Дворце Президента Египта в рамках официального визита В.ЮЩЕНКО в эту страну.

Перед началом встречи состоялось также взаимное представление египетской и украинской официальных делегаций.

В частности, с украинской стороны в церемонии приняли участие: министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, министр юстиции Николай ОНИЩУК, и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА, генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ.