Верещук после поездки в Брюссель: у НАТО есть понимание, как нас принять

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук убеждена, что страны-члены Альянса имеют понимание относительно заседаний Комиссии Украина-НАТО.

Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук заявляет, вопрос разблокирования Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО может быть решен на заседании Парламентской ассамблеи в мае этого года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Верещук сказала во время выступления на публичной дискуссии «Годовщина внесении изменений в Конституцию: результаты и достижения органов государственной власти и общественных организаций на пути Украины в НАТО».

«Я недавно была в Брюсселе и лично общалась с представителями НАТО. Хочу всех заверить, у НАТО есть понимание как нас принять», - заявила она.

При этом Верещук сказала, что проблемный вопрос проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, которые блокируются Венгрией, будет решен.

«Те слабые места, которые, например, на сегодняшний день нам мешают, а именно это Комиссия Украина-НАТО, которая, к сожалению, пока заблокирована, но мы вопрос решаем. Уже есть понимание у стран-членов НАТО как выйти из этого состояния», - заявила она.

«Мы надеемся, что в мае текущего года, когда будет проходить Парламентская ассамблея НАТО в Украине, а это будет беспрецедентное действо... Мы сможем решить вопросы, которые нас беспокоят. Главное, что мы видим практическое измерение, как это сделать через законодательное поле», - сказала Верещук.

Она заявила, что Украина имеет политическую волю и имеет запас энергии, которые приведут ее к успеху.

Как сообщал УНИАН, Парламентская ассамблея Организации Североатлантического договора (НАТО) состоится в Киеве 22-25 мая 2020 года.

Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи закона «Об образовании».

16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но принципы таковы: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут обучаться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем из старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

В то же время, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Венгрия предлагает не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, что предусмотрено новым законом о среднем образовании.