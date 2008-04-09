В БЮТ сомневаются, что Яценюк - спикер всего парламента

Народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО не исключает, что уже завтра будут попытки внести на рассмотрение Верховной Рады вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Центральной избирательной комиссии Жанны УСЕНКО-ЧЕРНОЙ.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам В.ПИСАРЕНКО, сегодня состоится заседание Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, во время которого планируется рассмотреть соответствующее представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. “Я не исключаю, что мы увидим решение не в интересах УСЕНКО-ЧЕРНОЙ”, - сказал народный депутат.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что инициирование отставки с должности члена ЦИК Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ является продолжением “процесса уничтожения” Секретариатом Президента таких значимых государственных органов, как Конституционный Суд, ЦИК и Высший совет юстиции. Кроме того, отметил он, “председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ при поддержке Секретариата Президента пытается избавиться от неугодных членов ЦИК”.

В.ПИСАРЕНКО прогнозирует, что завтра может быть изменена повестка дня и будет внесено на рассмотрение ВР представление об увольнении Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ. При этом он напомнил, что рассмотрение остальных кадровых вопросов уже несколько раз откладывается. “В БЮТ возникают сомнения, что Арсений ЯЦЕНЮК на сегодняшний день выполняет функции спикера всего парламента”, - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины предлагает Верховной Раде освободить Ж.УСЕНКО-ЧЕРНУЮ от должности члена ЦИК. Соответствующий проект документа сегодня, 9 апреля, был роздан депутатам.

В тексте представления Президента Ж.УСЕНКО-ЧЕРНУЮ предлагается освободить в связи с нарушением присяги. Кроме того, глава государства ссылается на представление председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА, в котором идет речь о досрочном прекращении ее полномочий на основании акта о результатах служебного расследования.

В.ШАПОВАЛ отмечает, что основанием для проведения служебного расследования в отношении Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ является проект постановления ЦИК за ее авторством о признании избранными депутатов Киевсовета, к которому юридическое управление Секретариата ЦИК 6 марта 2008 года высказало замечания относительно отсутствия и ненадлежащего оформления документов.

Вместе с тем, А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня, что ВР на этой пленарной неделе не будет рассматривать представление Президента Украины об освобождении Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ.

По его словам, этот вопрос будет рассматриваться в порядке очередности и в соответствии с регламентом. «Но на этой неделе это не состоится», - сказал спикер.