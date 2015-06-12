Наливайченко решил уволить начальника Ривненского управления СБУ и своего первого зама

17:21, 12 июня 2015
Политика
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Председатель СБУ Валентин Наливайченко будет просить президента Украины уволить начальника УСБУ в Ривненской области и своего первого заместителя, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией СБУ.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Наливайченко заявил на круглом столе по проблемам с незаконной добычей янтаря на Полесье.

Он пояснил, что увольнение главы Ривненского УСБУ и руководителя департамента “К” - это компетенция президента.

Вместе с тем Наливайченко сообщил, что он уволил ряд подчиненных, которые отвечают за борьбу с коррупцией.

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“В отношении управления “К” - есть в моей компетенции заместители и начальники управлений, именно о них идет речь (что они уволены - УНИАН). Кроме того, я сразу направил обращение к председателям комитетов (Верховной Рады - УНИАН) антикоррупционного и генералу Кожемякину (парламентский комитет по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности - УНИАН), и Татьяне Чорновол, и другим депутатам, которые озвучивали серьезные материалы, требующие расследования”, - сказал председатель СБУ.

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