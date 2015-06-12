Глава МИД Польши: "Мы с нетерпением ждем Украину в ЕС"

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына винтервью PAP, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, передает "ЕвроПравда".

Читайте такжеВ МИД Польши сравнили ситуацию на Донбассе с Югославией 90-х годов

"Мы с нетерпением ждем Украину как полноправного партнера и члена ЕС", - отметил он. "Мы ищем решения кризиса в Украине, и также хотим установить нормальные отношения с Россией, когда она перестанет атаковать своего соседа", - подчеркнул министр.

Гжегож Схетына также подчеркнул, что "мечта о членстве Украины в ЕС является также составной частью стабилизации ситуации в Европе".

Он отметил, что Европе необходима структурная и всеобъемлющая стратегия для действий против возникающих угроз. "Европейский союз должен подтвердить свою роль как стабилизатора в этой ситуации. Мы вместе с партнерами по ЕС работаем над созданием политики в отношении наших соседей", - сказал Гжегож Схетына.

"Я считаю, что реакция Европы на ситуацию у нашего восточного соседа должна основываться на ценностях и общих интересах", - сказал глава польской дипломатии.