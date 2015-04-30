Польша и Румыния выступили за отмену виз для украинцев

Как сообщает Польское радио со ссылкой на глав дипломатии Польши и Румынии, обе страны выступят с такой позицией во время саммита Восточного партнерства, который должен вскоре состояться в Риге.

Так, министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына подчеркнул, что Украина и Грузия движутся в правильном направлении, предпринимая шаги для того, чтобы визы были отменены. Он заявил, что Польша будет поддерживать оба государства на их пути к отмене визового режима.

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«Это будет первый шаг в их европейском стремлении. Кажется, что саммит в Риге должен был бы подтвердить ожидания и добрую волю Европы в этих вопросах», - сказал Схетына.

Согласно сообщению, похоже высказался и глава румынской дипломатии - Богдан Ауреску напомнил, что как Польша, так и Румыния уже имеет хороший опыт с Украиной в рамках так называемого малого приграничного движения.

Как отмечается, об отмене виз свидетельствует пример Молдовы. Граждане этой страны, в рамках Восточного партнерства, могут путешествовать по Европейскому Союзу без дополнительных документов.

«Прошел год после отмены виз для граждан Молдовы. 500 тысяч из них уже получили биометрические паспорта и поэтому они могут ехать в ЕС. Это большая выгода для жителей Молдовы, которые могут благодаря этому свободно перемещаться, но это также польза от того, что страна приблизилась к государствам Сообщества», - сказал Ауреску.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины считают, что введение безвизового режима Украины с Евросоюзом будет отложено до начала 2016 года.