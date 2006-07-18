Для „Нашей Украины” принципиально важно возобновление эффективной деятельности ВР

Народный депутат Украины (фракция „Наша Украина”), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий КИНАХ отмечает, что для фракции „Наша Украина” принципиально важным является возобновление эффективной деятельности парламента согласно Конституции и Регламенту ВР.

Об этом сказано в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой А.КИНАХА.

„Эта задача должна быть приоритетом для всех парламентариев, независимо от политического цвета", - отметил народный депутат, добавив, что „Наша Украина” отстаивает такие принципы работы Верховной Рады, чтобы каждый шаг парламента осуществлялся согласно требованиям Конституции и Регламента. „Верховная Рада, которая работает с нарушением закона и Конституции, не только не может работать эффективно, но и ставит под большое сомнение свою легитимность и право на существование”, - подчеркнул он.

Народный депутат в то же время отметил, что объявление о создании антикризисной коалиции председателем Верховной Рады с соблюдением Конституции и Регламента свидетельствует о переводе деятельности Верховной Рады в правовое русло.

По словам А.КИНАХА, сегодняшний нормативный факт объявления парламентской коалиции расставил точки над „и”, позволив политически структурировать Верховную Раду, определить парламентское большинство (коалицию) и меньшинство (оппозицию), куда с сегодняшнего дня вошла „Наша Украина”. В то же время он отметил, что сегодня необходимо сосредоточиться над перестройкой современной демократической основы отношений между большинством и оппозицией, формированием баланса ответственности между оппозицией и властью, эффективной вертикали законодательной и исполнительной власти.

„Мы должны отойти от эмоций и, вспомнив об общей ответственности перед украинским народом и государством, сформировать эффективную законодательную и исполнительную ветви власти в стране”, - подчеркнул А.КИНАХ.