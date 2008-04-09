Тимошенко считает, что расправы с членами ЦИК не к лицу Ющенко

Фракция БЮТ в Верховной Раде не допустит увольнения заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Жанны УСЕНКО-ЧЕРНОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«К сожалению, увольняют тех, которые предотвращают коррупцию, а те, кто поддерживают коррупцию, к сожалению, являются желанными в государственных органах власти. Наша политическая сила и наша фракция в парламенте не даст возможности осуществить этот акт несправедливости и уволить человека, который стоял на позициях закона и справедливости», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что с членами Центральной избирательной комиссии нельзя расправляться за позицию, которая соответствует закону. «Мне кажется, это не к лицу руководителю государства», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины предлагает Верховной Раде освободить Ж.УСЕНКО-ЧЕРНУЮ от должности члена ЦИК. Соответствующий проект постановления сегодня, 9 апреля, был роздан депутатам.

В тексте представления Президента Ж.УСЕНКО-ЧЕРНУЮ предлагается освободить в связи с нарушением присяги. Кроме того, глава государства ссылается на представление председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА, в котором говорится о досрочном прекращении ее полномочий на основании акта о результатах служебного расследования.

В.ШАПОВАЛ указывает, что основанием для проведения служебного расследования в отношении Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ является проект постановления ЦИК за ее авторством о признании избранными депутатов Киевсовета, к которому юридическое управление Секретариата ЦИК 6 марта 2008 года высказало замечания относительно отсутствия и ненадлежащего оформления документов.