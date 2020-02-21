Скалецкая уверяет, что будет руководить Минздравом по скайпу, пока будет жить с эвакуированными людьми

Глава Минздрава отметила, что ее пребывание в Новых Санжарах будет гарантией того, что власть сделала все необходимые меры безопасности.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уверяет, что будет руководить ведомством с помощью скайпа, пока будет находиться в обсервации вместе с эвакуированными из Уханя людьми в санатории села Новые Санжары.

Об этом Скалецкая заявила в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УП.

"Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все замы в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть скайп. Мы будем проводить совещания и министерство не останется без руководства", - сказала чиновница.

Глава Минздрава еще раз подчеркнула, что ее пребывание в медицинском центре будет гарантией того, что власть приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Как сообщал УНИАН, ранее Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к эвакуированным людям в обсервации и пробудет с ними 14 дней. По словам министра, она надеется, что ее присутствие успокоит как тех, кто проживает в Новых Санжарах, так остальную страну.

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Напомним, в Новых Санжарах местные жители с утра протестуют против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре "Новые Санжары" в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета - 22 члена экипажа и сопровождающего медперсонала, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо протестующих людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали камни в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего прибыло семь автобусов.

В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время событий в Новых Санжарах получили тяжелые ранения более 10 полицейских.