Чехия в годовщину начала оккупации Крыма осудила РФ и припомнила ей недавнее обострение возле Золотого

Чехия продолжает полностью поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.

Министерство иностранных дел Чехии решительно осуждает аннексию Крыма Российской Федерацией.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Чехии к 6-й годовщине начала незаконной оккупации Крыма.

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"Шесть лет назад, 20 февраля 2014 года, началась незаконная российская оккупация Крыма. Эта оккупация привела к организации противозаконного референдума "и дальнейшей аннексии полуострова Россией 18 марта 2014 года, что представляет вопиющее нарушение международного права", - отмечается в заявлении.

"Чешская Республика вместе с Европейским Союзом и подавляющим большинством государств не признает и решительно осуждает аннексию Крыма и продолжает полностью поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркивается в заявлении.

Также сказано, что такую позицию Чехия представляет на различных международных форумах, и в частности, сегодня Чехия будет придерживаться этой позиции на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, сказано, что МИД Чехии осуждает последнее обострение вооруженного конфликта со стороны поддерживаемых Россией сил возле Золотого на востоке Украины, которое состоялось 18 февраля.

"Это явное нарушение Минских соглашений и очевидная попытка дестабилизации мирного процесса. В связи с этим Чешская Республика приветствует усилия украинского президента Владимира Зеленского с целью дальнейшего продвижения мирного процесса и призывает Россию использовать ее влияние на сепаратистов и благодаря этому способствовать мирному решению конфликта", - говорится в заявлении.