Atlantic Council: Российская атака на Донбассе доказала, что Путину нельзя верить

Эксперты указывают на то, что российский автократ всегда использовал свои силы на оккупированных украинских территориях, чтобы усилить давление на Киев и проверить реакцию его союзников.

Российские силы на Востоке Украины устроили серию артиллерийских обстрелов и попытались продвинуться вперед 18 февраля, причинив наиболее интенсивные бои вдоль линии разграничения на Донбассе за последние несколько лет. Украинская армия сообщила о погибшем солдате и еще четырех раненых в ожесточенных боях, которые некоторые наблюдатели уже сравнили с событиями лета 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал короткое вражеское наступление попыткой сорвать мирный процесс и пообещал продолжить свои усилия завершить войну. Как пишет Atlantic Council, новая российская атака, безусловно, нарушила перемирие, о котором стороны договорились во время нормандской встречи 19 декабря прошлого года. Как вчерашняя военная эскалация со стороны России повлияет на перспективы установить мир в Украине?

По мнению бывшего заместителя министра обороны США и директора Penn Biden Center Майкла Карпентера, ключевой вывод из вчерашнего российского наступления говорит, что речь идет не о неких мистических лиц, которые все портят. Это произошло, потому что российские офицеры приказали своим силам и марионеткам атаковать украинские позиции.

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«Это подчеркивает, что Путину нельзя доверять ни в каких дорожных картах к миру, пока он не выполнит самый первый и важнейший пункт Минских соглашений: прекратить огонь. Одна команда Путина остановит агрессию моментально. То, что эта команда за шесть лет войны так и не появилась, что говорит о многом», - считает эксперт.

В свою очередь, бывший пресс-секретарь миссии ОБСЕ в Украине и аналитик по иностранным делам Майкл Боцюркив считает, что атака российских сил, способная сорвать мирный процесс, стала неожиданностью. Президент России Владимир Путин всегда рассматривал свои силы на Донбассе как удобный способ усилить или ослабить ситуацию для украинского правительства, когда ему только заблагорассудится. Никто кроме него самого не знает точно, почему он решил сделать это именно сейчас. Но это указывает на желание Кремля испытать реакцию союзников Украины, в частности США и Европы. Эксперт напоминает, что российское наступление произошел через несколько дней после того, как на Мюнхенской конференции украинские чиновники отвергли так называемый план 12 шагов. Документ повторял требования России. Не исключено, что новая российская эскалация была связана именно с нежеланием Киева соглашаться на этот план.

Тем временем, директор Eurasia Democracy Initiative Питер Залмаев указал на то, что в первые месяцы своего президентства Зеленский получил ряд «русских пряников» в форме двух обменов заключенными и относительно безболезненной встречи в Париже. На фоне этого прогресса Зеленский недавно пошел стопами президента США Джорджа Буша-младшего и сказал, что посмотрел в глаза Путину и увидел там желание мира. По мнению эксперта, украинский президент очень не вовремя это сказал. Потому что за считанные дни Россия заменила «пряники» на «кнут».

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По мнению Залмаева, любая искренность, которую Зеленский чувствует со стороны Путина – это продукт подготовки российского президента в КГБ. Это означает, что он подталкивает своих врагов к бездумным признаниям и необдуманным уступкам.

«В реальности последняя эскалация на Донбассе еще раз продемонстрировала, что Путин согласится на мир только на условиях, неприемлемых для Украины», - считает эксперт.

Канадский и британский историк и политолог украинского происхождения Тарас Кузьо отмечает, что новая атака на Донбассе не была «попыткой подорвать мирный процесс». Потому что саммит в нормандском формате, который состоялся 19 декабря, доказал, что не существует никакого действительно «мирного процесса».

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Украинский президент лишь делает односторонние шаги, в частности отводит войска, соглашается на формулу Штайнмайера и размышляет над совместным патрулированием границы для украинских военных и «сил ЛДНР». В то же время, Россия не делает никаких шагов на встречу. По мнению эксперта, Путин манипулирует желанием Зеленского показать, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко.

«Военная эскалация позволяет Путину поддерживать давление на украинского лидера и усиливать скепсис относительно способности Зеленского добиться мира. Тем временем, цель Путина такая же, как и в 2014 году: специальный статус для оккупированных территорий на Востоке Украины, чтобы они стали российским троянским конем», - считает Кузьо.