Луценко отказался от Киева
14:52, 09 апреля 2008Политика
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Лидер НС дает пресс-конференцию в УНИАН
Лидер блока НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах Киевского городского председателя.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что выступал и будет выступать за то, чтобы Киев получил единого кандидата на должность мэра от демократических сил, в частности от Блока Юлии Тимошенко и Блока Виталия Кличко.
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