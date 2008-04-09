Луценко отказался от Киева

Лидер блока НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах Киевского городского председателя.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что выступал и будет выступать за то, чтобы Киев получил единого кандидата на должность мэра от демократических сил, в частности от Блока Юлии Тимошенко и Блока Виталия Кличко.