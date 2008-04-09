В БЮТ твердят, что не договаривались с регионалами о кулуарной Конституции

Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов не договаривались о внесении изменений в Конституцию, в частности и относительно отмены должности Президента Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат Украины (фракция БЮТ) Олег ЛЯШКО.

“Информация о какой-то Конституции, которая бы кулуарно создавалась с Партией регионов, не соответствует действительности... По крайней мере, мне об этом ничего не известно”, - сказал депутат.

По его мнению, такие слухи распространяют с целью развалить коалицию.

Также О.ЛЯШКО отметил, что БЮТ настаивает на создании Временной специальной комиссии парламента относительно наработки изменений к Конституции, поскольку считает принятие Основного Закона на референдуме без участия парламента нарушением действующей Конституции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, в частности, руководитель Института политического анализа и социального прогноза, депутат нескольких созывов Александр ВОЛКОВ в интервью агентству сообщил, что Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов рассматривают возможность отмены должности Президента. При этом он сослался на собственные источники информации.