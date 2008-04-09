Ющенко предлагает ВР уволить Усенко-Черную из ЦИК

Президент Украины предлагает Верховной Раде освободить Жанну УСЕНКО-ЧЕРНУЮ от должности члена Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.

Н.ШУФРИЧ добавил, что соответствующий проект постановления сегодня был роздан депутатам.

В тексте представления Президента Ж.УСЕНКО-ЧЕРНУЮ предлагается освободить в связи с нарушением присяги. Кроме того, глава государства ссылается на представление председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА, в котором идет речь о досрочном прекращении ее полномочий на основании акта о результатах служебного расследования.

В.ШАПОВАЛ указывает, что основанием для проведения служебного расследования в отношении Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ является проект постановления ЦИК за ее авторством о признании избранными депутатов Киевсовета, к которому юридическое управление секретариата ЦИК 6 марта 2008 года высказал замечания относительно отсутствия и ненадлежащего оформления документов.