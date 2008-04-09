Ющенко предлагает ВР уволить Усенко-Черную из ЦИК
Проект постановления роздан депутатам
|Нестор Шуфрич
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.
Н.ШУФРИЧ добавил, что соответствующий проект постановления сегодня был роздан депутатам.
В тексте представления Президента Ж.УСЕНКО-ЧЕРНУЮ предлагается освободить в связи с нарушением присяги. Кроме того, глава государства ссылается на представление председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА, в котором идет речь о досрочном прекращении ее полномочий на основании акта о результатах служебного расследования.
В.ШАПОВАЛ указывает, что основанием для проведения служебного расследования в отношении Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ является проект постановления ЦИК за ее авторством о признании избранными депутатов Киевсовета, к которому юридическое управление секретариата ЦИК 6 марта 2008 года высказал замечания относительно отсутствия и ненадлежащего оформления документов.