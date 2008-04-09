Яценюк хочет приобщить все фракции к устранению ”дуализма во власти”

Верховная Рада Украины планирует на следующей пленарной неделе рассмотреть вопрос о создании Временной специальной комиссии по наработке изменений к Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после возобновления работы парламента заявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, во время консультаций было принято решение отозвать существующий проект постановления, и внести на рассмотрение ВР согласованный всеми фракциями проект постановления относительно создания ВСК.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что соответствующий проект постановления будет рассмотрен во время Согласительного совета в понедельник, 14 апреля, а позднее - и в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады отметил, что вопрос о внесении изменений в Конституцию не должен делить политические силы по цветам. «Изменения к Конституции – это процесс национального единения, и этот документ должен действительно быть образцом документа национального единства», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он также отметил, что Верховная Рада не может быть отстранена от процесса внесения изменений в Конституцию. «Но должна состояться консолидация политических сил в украинском парламенте относительно проработки проекта изменений к украинской Конституции», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сообщил, что на этой неделе в Верховной Раде Украины планируется создать Временную специальную комиссию по разработке изменений к Конституции Украины.

По словам И.КИРИЛЕНКО, БЮТ «волнует дуализм в исполнительной ветви власти», который необходимо устранить.

В свою очередь, лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что фракция “Наша Украина – Народная самооборона” выступает против создания Временной спецкомиссии Верховной Рады по подготовке изменений к Конституции Украины.

Между тем, создание в ВР конституционной комиссии для наработки изменений к Конституции ранее поддержала фракция Партии регионов. По словам лидера фракции ПР Виктора ЯНУКОВИЧА, конституционный процесс должен происходить в стенах парламента, и именно с этим был связан выход Партии регионов из Национального конституционного совета, созданного указом Президента.

«Поэтому мы инициируем рассмотрение вопроса о создании конституционной комиссии", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.