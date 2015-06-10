Заседания контактной группы по Донбассу состоятся 16 и 23 июня

Заседания Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, ОБСЕ и РФ по урегулированию ситуации на Донбассе состоятся 16 и 23 июня.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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«Заседания состоятся 16 и 23 июня», - сказала пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, недавно специальный представитель ОБСЕ в контактной группе Хайди Тальявини подала в отставку. На данный момент имя преемника не объявлено.

Ранее российская сторона сменила своего представителя в контактной группе. Вместо посла РФ в Украине Михаила Зурабова новым представителем РФ стал экс-посол России в Сирии Азамат Кульмухаметов.