В Минобороны РФ отказываются идти на диалог по ситуации на Донбассе - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак сказал во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО.

“Вы знаете, очень трудно разговаривать с агрессором, и даже тогда, когда вы - политик или генерал. Я лично несколько раз делал попытку переговорить с министром обороны России Шойгу, но он постоянно жаловался на занятость и на разговор не согласился”, - отметил Полторак.

Вместе с тем он сообщил, что переговоры на уровне начальников генеральных штабов вооруженных сил Украины и РФ проводят регулярно.

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“Этот разговор осуществляется регулярно, особенно тогда, когда происходит осложнение ситуации в районе боевых действий. Переговоры ведутся, но верить тем переговорам и обещаниям в ходе тех бесед очень трудно”, - сказал Полторак.

В связи с этим он привел пример недавнего наступления российско-террористических войск на Марьинку, когда, по его словам, представители российского генштаба армии утверждали, что в наступлении не участвуют российские военные подразделения и что российская сторона прилагает все усилия, чтобы прекратить боевые действия.

Полторак пояснил, что только слаженные действия украинских силовиков заставили врага отступить.