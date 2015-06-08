В Минобороны РФ отказываются идти на диалог по ситуации на Донбассе - Полторак
Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу отказывается идти на диалог по ситуации на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак сказал во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО.
“Вы знаете, очень трудно разговаривать с агрессором, и даже тогда, когда вы - политик или генерал. Я лично несколько раз делал попытку переговорить с министром обороны России Шойгу, но он постоянно жаловался на занятость и на разговор не согласился”, - отметил Полторак.
Вместе с тем он сообщил, что переговоры на уровне начальников генеральных штабов вооруженных сил Украины и РФ проводят регулярно.
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“Этот разговор осуществляется регулярно, особенно тогда, когда происходит осложнение ситуации в районе боевых действий. Переговоры ведутся, но верить тем переговорам и обещаниям в ходе тех бесед очень трудно”, - сказал Полторак.
В связи с этим он привел пример недавнего наступления российско-террористических войск на Марьинку, когда, по его словам, представители российского генштаба армии утверждали, что в наступлении не участвуют российские военные подразделения и что российская сторона прилагает все усилия, чтобы прекратить боевые действия.
Полторак пояснил, что только слаженные действия украинских силовиков заставили врага отступить.