На сайт Мюнхенской конференции вернули скандальный "мирный план" для Украины

14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился документ, который позже был удален.

На сайт Мюнхенской безопасностной конференции вернули скандальный план «12 шагов завершения войны в Украине», который разрабатывали, в частности, россияне.

Об этом сообщает Европейская правда.

На сайте также указано, что среди подписантов - председатель Мюнхенской безопасностной конференции Вольфганг Ишингер.

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Как известно, сегодня, 14 февраля, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился документ, который позже был удален.

В документе отмечалось, что его подписантами были председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, а также трое украинских экспертов - Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. В документе не шла речь о военном нападении России на Украину и об оккупации украинских территорий.

Документом предусматривалось постепенное снятие санкции с России при условии пошагового выполнения Минских соглашений и начала всеобъемлющего диалога в Украине относительно национальной идентичности, который учитывал бы позиции России, Венгрии и Польши.