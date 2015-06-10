Бывший еврокомиссар: ЕС прописал Украине более требовательное Соглашение об ассоциации, чем другим странам

Об этом заявил бывший европейский комиссар по вопросам расширения ЕС (1999-2004) Гюнтер Ферхойген, передает радио "Свобода".

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Он добавил, что на протяжении длительной политической карьеры был участником десятков переговоров относительно соглашений о партнерстве или вступлении в Евросоюз разных государств. И хотя участия в обсуждении и формировании именно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Гюнтер Ферхойген не принимал, впрочем говорит, что детально его изучил после принятия.

"Я участвовал в переговорах по ассоциации с другими странами Восточной и Центральной Европы. И могу сказать, что если, – я подчеркиваю слово "если", – Украина выполнит и внедрит все положения Соглашения об ассоциации с ЕС, то она будет значительно лучше подготовлена к ассоциации, чем все другие страны", – заявил он.

В то же время, по словам Гюнтера Ферхойгена, обязательства, которые Украина взяла на себя, значительно превышают европейские перспективы, которые ей озвучивают.

Гюнтер Ферхойген отвечает за направление евроинтеграции в комплексной программе Агентства по модернизации Украины. Эта неправительственная организация основана, среди других, философом Бернаром-Анри Леви, и имеет центральный офис в Вене.

Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации в 2014 году. В полном объеме оно вступит в силу после ратификации 28 странами-членами Евросоюза.

Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации 16 сентября 2014 года. Политическая часть Соглашения об ассоциации Украины и ЕС уже действует в режиме временного применения, еще до завершения ратификации, с начала этого года, экономическая часть заработает с начала 2016 года.