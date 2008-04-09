На мэра Киева уже претендуют 110 человек, среди которых два Черновецких

В Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию уже подали документы для регистрации кандидатами на пост столичного мэра больше 110 человек. Об этом «Главреду» сообщила глава ТИК Галина Билык.

Примечательно, что среди желающих выиграть избирательную гонку оказалось сразу два Черновецких. Эту информацию подтвердила и Галина Билык, уверяя, что имя второго Черновецкого с именем действующего мэра не совпадает.