Тимошенко заявляет, что Ющенко подыграл земельной мафии

Правительство намерено в Конституционном Суде доказывать конституционность своего постановления о порядке проведения аукционов по продаже и передаче в аренду земель несельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании в Кабинете Министров.

«Это чрезвычайная ситуация, и я хотела бы возобновить действие этого документа. И если нужно будет в Конституционном Суде бороться за честные и прозрачные процедуры обращения с несельскохозяйственной землей, то мы как правительство будем за это бороться и в Конституционном Суде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр мотивировала необходимость возобновления действия постановления о порядке проведения аукционов тем, что «земельная мафия» воспользуется несколькими днями отсутствия правового поля для дальнейших злоупотреблений с землей.

«Неизвестно, по каким причинам Президент практически наложил вето на это решение правительства, и мы на сегодняшний день имеем прекращение действия постановления, которое определяет все порядки. Сегодня празднует свою победу вся земельная мафия в Украине, которая привыкла паразитировать на земле общин и которая привыкла использовать эту землю исключительно для своего обогащения», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в результате действия указанного постановления правительства доходы некоторых местных бюджетов увеличились в 5-10 раз.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что приостановление Президентом действия этого решения Кабмина затрудняет борьбу, которую правительство ведет с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие положения постановления Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2008 года №90 «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов».

Кроме того, глава государства обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности вышеназванного постановления Кабмина.