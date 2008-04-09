Яценюка окружили регионалы и бютовцы

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК возле трибуны парламента проводит переговоры с представителями фракций БЮТ и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, возле спикера находятся народные депутаты из фракции Партии регионов Андрей КЛЮЕВ, Александр ЕФРЕМОВ, Александр ЛАВРИНОВИЧ, Нестор ШУФРИЧ, Борис КОЛЕСНИКОВ, а также лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО и депутат БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, в работе ВР было объявлено два перерыва по требованию фракций БЮТ и НУ-НС для проведения заседания коалиции. Во время первого перерыва был проведен первый раунд переговоров относительно создания Временной специальной комиссии по разработке изменений к Конституции.