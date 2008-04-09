Яценюк не пойдет на поводу у тех, кому «закрутило в одном месте»?

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает нецелесообразным рассматривать на этой неделе вопрос о создании Временной специальной комиссии ВР по разработке новой редакции Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что как председатель ВР «еще в глаза не видел данного законопроекта» (очевидно, речь идет о проекте постановления, поскольку ВСК создается постановлением парламента – УНИАН).

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что в любом случае Конституция не будет принята без украинского парламента.

По его словам, исходя из таких обстоятельств, нецелесообразно настаивать на том, «чтобы уже сейчас немедленно все рассмотреть, все бросить и смотреть исключительно вопрос о конституционной комиссии». По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, такой подход является «не вполне продуманным».

Он предложил работать в соответствии с повесткой дня, которая была утверждена на Согласительном совете парламента.

«Спешка в принятии Конституции вряд ли сыграет добрую службу для Конституции и для государства в целом. Кому-то захотелось и закрутило в одном месте для того, чтобы быстро Конституцию принять», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он предложил сначала наработать законопроекты, предусматривающие изменения к Конституции, а уже потом создавать ВСК.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сообщил, что на этой неделе в Верховной Раде Украины планируется создать Временную специальную комиссию по разработке изменений к Конституции Украины.

По словам И.КИРИЛЕНКО, БЮТ «волнует дуализм в исполнительной ветви власти», который необходимо устранить. Он подчеркнул, что должно быть ликвидировано дублирование функций и полномочий в органах исполнительной власти. И.КИРИЛЕНКО отметил, что необходимо определиться, будет ли в Украине «парламент во главе с канцлером коалиции, или президентская форма правления, где Президент возглавляет и исполнительную ветвь власти».

В свою очередь, лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО заявил, что фракция “Наша Украина – Народная самооборона” выступает против создания Временной спецкомиссии Верховной Рады по подготовке изменений к Конституции Украины.

Между тем, создание в ВР конституционной комиссии для наработки изменений к Конституции ранее поддержала фракция Партии регионов.

По словам лидера фракции ПР Виктора ЯНУКОВИЧА, конституционный процесс должен происходить в стенах парламента, и именно с этим был связан выход Партии регионов из Национального конституционного совета, созданного указом Президента.

«Поэтому мы инициируем рассмотрение вопроса о создании конституционной комиссии", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.