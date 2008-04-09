Верховная Рада взяла тайм-аут для консультаций

В заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 10.35 для проведения консультаций относительно создания комиссии по поводу внесения изменений в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, перерыв объявлен по требованию двух фракций для проведения консультаций относительно рассмотрения проекта постановления о создании Временной специальной комиссии по поводу наработки изменений в Конституцию.

В то же время А.ЯЦЕНЮК не уточнил, по требованию каких именно фракций объявляется перерыв.

Перед объявлением перерыва первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заметил, что его политическая сила настаивает на рассмотрении именно сегодня соответствующего проекта постановления.

Он отметил, что Регламентный комитет ВР рассмотрит этот проект постановления в короткий срок для того, чтобы он был внесен в сессионный зал.

Депутат также напомнил, что не фракция Партии регионов инициировала рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в Конституцию.