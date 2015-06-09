Яценюк о саммите G7: Никто не сделал ни одного шага назад в отношении Украины
Заявление по результатам саммита "Большой семерки" в первую очередь свидетельствует о том, что поддержка Украины подтверждена, никто не сделал ни одного шага назад, санкции и давление на Россию будут продолжаться.
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на встрече с украинской общиной США в ходе рабочего визита в Вашингтон, передает пресс-служба Кабмина.
Также глава правительства отметил, что украинский вопрос был одним из основных во время саммита "Большой семерки", который проходил в Германии.
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«Заявление, которая вышло по результатам саммита "Большой семерки", говорит в первую очередь о том, что никто не сделал ни одного шага назад», - утверждает глава Кабмина.
Более того, подчеркнул Яценюк, страны "Большой семерки" четко заявили, что вопрос отмены санкций может быть только в одном случае – когда будут полноценно выполнены Минские соглашения, если РФ не будет на территории Украины.
Он заявил, что западные партнеры ни в коем случае не должны забывать о вопросах Крыма, и в заявлении по результатам саммита "Большой семерки" говорится о том, что страны G7 осуждают незаконную аннексию Крыма и никогда ее не признают.