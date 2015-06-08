Участники G7 осудили аннексию Крыма и заявили о поддержке Украины

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель после завершения саммита G7, передает корреспондент УНИАН.

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"Мы осуждаем аннексию Крыма, которая противоречит международному праву. Конфликт на востоке Украины может быть решен только политическим путем, на основе минских договоренностей", - заявила канцлер Германии.

По словам Ангелы Меркель, G7 поддерживает Украину в проведении сложных экономических реформ, в борьбе с коррупцией. "Мы сказали, что послы стран G7 в Киеве должны быть группой поддержки, которая поможет Украине в ходе реформ и борьбе с коррупцией", - сказала канцлер.