Участники G7 осудили аннексию Крыма и заявили о поддержке Украины
16:18, 08 июня 2015Политика
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Лидеры стран G7 осудили незаконную аннексию Крыма Россией и высказались в поддержку Украины.
REUTERS
Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель после завершения саммита G7, передает корреспондент УНИАН.
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"Мы осуждаем аннексию Крыма, которая противоречит международному праву. Конфликт на востоке Украины может быть решен только политическим путем, на основе минских договоренностей", - заявила канцлер Германии.
По словам Ангелы Меркель, G7 поддерживает Украину в проведении сложных экономических реформ, в борьбе с коррупцией. "Мы сказали, что послы стран G7 в Киеве должны быть группой поддержки, которая поможет Украине в ходе реформ и борьбе с коррупцией", - сказала канцлер.
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