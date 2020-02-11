США поддерживают присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО – посол

Также представитель США в Организации Североатлантического договора посол Кей Бейли Гатчисон подчеркнула, что Соединенные Штаты поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по преодолению коррупции.

Соединенные Штаты Америки поддерживают присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО.

Об этом представитель США в Организации Североатлантического договора посол Кей Бейли Гатчисон сказала на брифинге в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО, которое состоится 12-13 февраля.

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«США поддерживают Программу расширенных возможностей для Украины в НАТО. И я думаю, что также в НАТО существует широкое одобрение по этому поводу», - подчеркнула Гатчисон.

В то же время дипломат напомнила, что Альянс рекомендовал Украине вводить реформы, чтобы иметь гражданский контроль над сектором обороны и безопасности.

Также она отметила, что Украина пытается преодолеть проблемы, связанные с коррупцией.

«В связи с этим мы поддерживаем усилия президента Зеленского и продолжим взаимодействовать с украинцами, когда они будут укреплять свою демократию и воплощать антикоррупционные меры, которые были представлены президентом Зеленским», - подчеркнула Гатчисон.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября 2019 года вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей.

В рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО-Украина. Также программой предусмотрен расширенный диалог в сфере разведки, предоставление возможности представителям страны-партнера занимать должности в штаб-квартире НАТО или в командной структуре альянса.